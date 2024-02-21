Красная капуста – это особый ингредиент, который любят за сочность, легкую остроту и доступность в течение почти всего года. Если немного над ней поколдовать, то можно получить настоящий кулинарный шедевр.
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Рецепт душистой (тушеной) красной капусты с мандаринами
Время: 1 час
Порций: 6
Приготовление:
- Капусту шинкуем и ошпариваем водой с уксусом. В глубокой сковороде разогреваем несколько ложек масла. Высыпаем капусту, накрываем крышкой и готовим 10 минут, чтобы она размякла.
- Заливаем капусту апельсиновым соком. Сразу добавляем изюм, немного солим, перчим, добавляем розмарин, сахар и тушим под крышкой. На это нужно примерно 30 минут.
- На отдельной сковороде карамелизуем 3 ложки сахара и легко поджариваем нарезанный апельсин.
- Раскладываем приготовленный апельсин вокруг капусты и готовим еще 10 минут, крышкой не накрываем.
- Подаем к столу с тонко нарезанным черным хлебом.
Приятного аппетита!