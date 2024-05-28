Пикантность и остроту блюда вы можете регулировать по своему усмотрению. Если вы хотите сэкономить время, то одновременно с картофелем можно запекать мясо.

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Рецепт запеченного молодого картофеля

Время: 40 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Чистим и тонко нарезаем картофель.
  2. Варим 10 минут в подсоленной кипящей воде.
  3. Лук нарезаем, чеснок продавливаем через пресс.
  4. Противень смазываем маслом. Выкладываем отваренный картофель.
  5. Солим, перчим, добавляем чеснок и лук, немного сбрызгиваем и хорошо перемешиваем.
  6. Выпекаем до золотой корочки при 180 градусах.

Приятного аппетита!