Пікантність та гостроту страви ви можете регулювати на власний розсуд. Якщо ви хочете зекономити час, то одночасно з картоплею можна запікати м'ясо.
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Рецепт запеченої молодої картоплі
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Чистимо та тонко нарізаємо картоплю.
- Варимо 10 хвилин у підсоленій киплячій воді.
- Цибулю нарізаємо, часник продавлюємо через прес.
- Деко змащуємо олією. Викладаємо відварену картоплю.
- Солимо, перчимо, додаємо часник та цибулю, трішки скроплюємо та добре перемішуємо.
- Випікаємо до золотої скоринки при 180 градусах.
Смачного!