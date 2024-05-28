Пікантність та гостроту страви ви можете регулювати на власний розсуд. Якщо ви хочете зекономити час, то одночасно з картоплею можна запікати м'ясо.

До речі Смачніше, ніж з майонезом: як порадили маринувати м'ясо шеф-кухарі з Франції

Рецепт запеченої молодої картоплі

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Чистимо та тонко нарізаємо картоплю.
  2. Варимо 10 хвилин у підсоленій киплячій воді.
  3. Цибулю нарізаємо, часник продавлюємо через прес.
  4. Деко змащуємо олією. Викладаємо відварену картоплю.
  5. Солимо, перчимо, додаємо часник та цибулю, трішки скроплюємо та добре перемішуємо.
  6. Випікаємо до золотої скоринки при 180 градусах.

Смачного!