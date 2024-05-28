Это так вкусно, что подходит даже на праздничном столе: готовим запекаем острый молодой картофель

28 мая 2024, 10:45
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Источник:

beszamel

Молодой картофель – это блюдо, которым можно лакомиться без остановки, пока длится сезон. Обычно его варят, но есть и другие варианты.

Пикантность и остроту блюда вы можете регулировать по своему усмотрению. Если вы хотите сэкономить время, то одновременно с картофелем можно запекать мясо.

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Рецепт запеченного молодого картофеля

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– килограмм мелкого молодого картофеля;
– 1 пучок лука вместе с луковицей;
– 6 зубчиков чеснока;
– морская соль;
– молотый перец;
– острый перец;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. Чистим и тонко нарезаем картофель.
  2. Варим 10 минут в подсоленной кипящей воде.
  3. Лук нарезаем, чеснок продавливаем через пресс.
  4. Противень смазываем маслом. Выкладываем отваренный картофель.
  5. Солим, перчим, добавляем чеснок и лук, немного сбрызгиваем и хорошо перемешиваем.
  6. Выпекаем до золотой корочки при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська