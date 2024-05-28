Это так вкусно, что подходит даже на праздничном столе: готовим запекаем острый молодой картофель
28 мая 2024, 10:45Читати новину українською
Источник:beszamel
Молодой картофель – это блюдо, которым можно лакомиться без остановки, пока длится сезон. Обычно его варят, но есть и другие варианты.
Пикантность и остроту блюда вы можете регулировать по своему усмотрению. Если вы хотите сэкономить время, то одновременно с картофелем можно запекать мясо.
Кстати Вкуснее, чем с майонезом: как посоветовали мариновать мясо шеф-повара из Франции
Рецепт запеченного молодого картофеля
Время: 40 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– килограмм мелкого молодого картофеля;
– 1 пучок лука вместе с луковицей;
– 6 зубчиков чеснока;
– морская соль;
– молотый перец;
– острый перец;
– растительное масло.
Приготовление:
- Чистим и тонко нарезаем картофель.
- Варим 10 минут в подсоленной кипящей воде.
- Лук нарезаем, чеснок продавливаем через пресс.
- Противень смазываем маслом. Выкладываем отваренный картофель.
- Солим, перчим, добавляем чеснок и лук, немного сбрызгиваем и хорошо перемешиваем.
- Выпекаем до золотой корочки при 180 градусах.
Приятного аппетита!Его все просто обожают: легкий пирог с яйцом и зеленью.