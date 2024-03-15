Можно печь хоть каждый день: готовим мраморный кекс "Тигренок"

15 марта 2024, 13:46
Читати новину українською

Источник:

Shuba

Кекс "Тигренок" очень просто готовить. Поэтому это идеальный вариант для ежедневного чаепития.

Такая полосатая выпечка имеет очень красивый и аппетитный вид. В частности, такими же являются нежное печенье "Зебра" и манник "Полосатик".

Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Рецепт кекса "Тигренок"

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 140 граммов масла 73%;
– 150 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 100 миллилитров молока 2,5%;
– 200 граммов муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 20 граммов какао-порошка;
– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

  1. В глубокой миске соедините теплое масло, сахар и ванильный сахар. Взбейте миксером до образования пышной массы, после чего добавьте яйца и снова взбейте. Тогда влейте теплое молоко и перемешайте.
  2. Частями добавьте 180 граммов просеянной муки с разрыхлителем, перемешивая. Разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 20 граммов муки, а во вторую просейте какао.
  3. Готовое тесто выложите в застеленную форму в шахматном порядке или слоями. Сделайте узор зубочисткой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 45 минут или до сухой зубочистки.
Любите сладенькое? Узнайте, как приготовить роскошные французские блины.
Автор: Ольга Котів