Такая полосатая выпечка имеет очень красивый и аппетитный вид. В частности, такими же являются нежное печенье "Зебра" и манник "Полосатик".

Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Рецепт кекса "Тигренок"

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 140 граммов масла 73%;

– 150 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 100 миллилитров молока 2,5%;

– 200 граммов муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 20 граммов какао-порошка;

– 10 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

В глубокой миске соедините теплое масло, сахар и ванильный сахар. Взбейте миксером до образования пышной массы, после чего добавьте яйца и снова взбейте. Тогда влейте теплое молоко и перемешайте. Частями добавьте 180 граммов просеянной муки с разрыхлителем, перемешивая. Разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 20 граммов муки, а во вторую просейте какао. Готовое тесто выложите в застеленную форму в шахматном порядке или слоями. Сделайте узор зубочисткой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 45 минут или до сухой зубочистки.

Любите сладенькое? Узнайте, как приготовить роскошные французские блины.