Такая полосатая выпечка имеет очень красивый и аппетитный вид. В частности, такими же являются нежное печенье "Зебра" и манник "Полосатик".
Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"
Рецепт кекса "Тигренок"
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В глубокой миске соедините теплое масло, сахар и ванильный сахар. Взбейте миксером до образования пышной массы, после чего добавьте яйца и снова взбейте. Тогда влейте теплое молоко и перемешайте.
- Частями добавьте 180 граммов просеянной муки с разрыхлителем, перемешивая. Разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 20 граммов муки, а во вторую просейте какао.
- Готовое тесто выложите в застеленную форму в шахматном порядке или слоями. Сделайте узор зубочисткой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 45 минут или до сухой зубочистки.