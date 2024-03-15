Така смугаста випічка має дуже гарний та апетитний вигляд. Зокрема, такими ж є ніжне печиво "Зебра" та манник "Смугастик".

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Рецепт кексу "Тигреня"

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 140 грамів масла 73%;

– 150 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 100 мілілітрів молока 2,5%;

– 200 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 20 грамів какао-порошку;

– 10 грамів ванільного цукру.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднайте тепле масло, цукор і ванільний цукор. Збийте міксером до утворення пишної маси, після чого додайте яйця та знову збийте. Тоді влийте тепле молоко і перемішайте. Частинами додайте 180 грамів просіяного борошна з розпушувачем, перемішуючи. Розділіть тісто на дві рівні частини. В одну додайте 20 грамів борошна, а в другу просійте какао. Готове тісто викладіть в застелену форму в шаховому порядку або шарами. Зробіть візерунок зубочисткою. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин або до сухої зубочистки.

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