Самый простой торт в вашей жизни: приготовьте культовый Муравейник – он поразит всех
29 февраля 2024, 16:30Читати новину українською
Источник:diali_cooking
Для вкусного торта не обязательно печь много коржей и долго стоять у плиты. Муравейник является идеальным решением для тех, кто спешит.
Тесто печется сразу все. К нему стоит сделать только вкусный крем и все перемешать.
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Рецепт Муравейника
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 250 граммов масла;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка сметаны.
Крем:
– 200 граммов масла;
– 1 банка вареного сгущенного молока.
Приготовление:
- К мягкому маслу добавьте сахар, яйца и перемешайте. Затем всыпьте муку и разрыхлитель, добавьте сметану и замесите тесто.
- Поделите его на 4 части и поставьте в морозилку на 1 час. Затем натрите на терке и поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут. Полностью охладите корж и поломайте его руками.
- Взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком, туда же всыпьте измельченное тесто и хорошо перемешайте.
- Выложите в глубокую миску, застеленную пищевой пленкой, и оставьте в холодильнике на несколько часов.