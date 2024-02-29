Тісто печеться одразу все. До нього варто зробити лише смачний крем та все перемішати.
Варто спробувати За вуха не відтягнеш: рецепт ідеального тирамісу від Ектора Хіменеса-Браво
Рецепт Мурашника
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- До м'якого масла додайте цукор, яйця і перемішайте. Потім всипте борошно і розпушувач, додайте сметану та замісіть тісто.
- Поділіть його на 4 частини та поставте в морозилку на 1 годину. Потім натріть на тертці та поставте випікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин. Повністю охолодіть корж та поламайте його руками.
- Збийте м'яке вершкове масло зі згущеним молоком, туди ж всипте подрібнене тісто та добре перемішайте.
- Викладіть у глибоку миску, застелену харчовою плівкою, та залиште в холодильнику на декілька годин.