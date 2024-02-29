Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно приготовить тирамису. С этим рецептом у вас точно все получится.
Будет вкусно Без сахара, масла и муки: готовим бюджетное печенье, которое поразит вас своим вкусом
Тирамису – рецепт от Эктора Хименеса-Браво
- Время: 50 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Смешайте эспрессо и Grand Marnier или Куантро. Обмакните половину печенья в эту смесь на несколько секунд и плотно выложите на дно большой стеклянной формы 20 на 30 сантиметров.
- Ручным блендером или миксером с силиконовой насадкой взбейте маскарпоне с ромом на средней скорости до однородности.
- В другой миске на водяной бане взбейте желтки и 50 граммов сахара до пены, но не дайте желткам свариться. Снимите и сразу влейте в творожную смесь. Взбейте на средней скорости до однородности.
- Взбейте сливки с ванилью до средних пиков. Осторожно введите сливки в смесь маскарпоне.
- Чистой насадкой-венчиком взбейте белки с солью до пены, увеличьте скорость и добавьте постепенно 50 граммов сахара. Взбивайте еще 4 – 5 минут до средних пиков и введите в маскарпоне.
- Равномерно выложите половину крема на печенье. Окуните все печенье, что осталось, в кофейную смесь и выложите сверху на крем, очень осторожно нажимая, чтобы слой был плотным.
- Сверху выложите еще слой крема, поставьте в холодильник, не закрывая, на 2 – 3 часа. Затем через сито посыпьте десерт хорошим слоем какао и поставьте в холодильник под пленку на всю ночь.