Просто и максимально вкусно: элементарный рецепт Муравейника
2 июля 2024, 20:59Читати новину українською
Источник:mary_lipatkina
Муравейник, наверное, любят все. Он не только вкусный, но и простой в приготовлении.
Надо испечь всего 1 корж. Этот торт может стать вашим любимым.
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Муравейник
- Время: 1 час
- Порций: 8
– 480 граммов муки;
– 180 граммов масла;
– 100 граммов сахара;
– ️1 чайная ложка разрыхлителя;
– ️200 граммов сметаны;
– ️ваниль по желанию.
Крем:
– 180 граммов сливочного масла;
– 360 граммов вареного сгущенного молока.
Смотрите, как готовить Муравейник: видео
Приготовление:
- Муку, сахар и разрыхлитель смешайте. Натрите сливочное масло. Добавьте к смеси. Перетрите все в крошку.
- Добавьте ваниль и сметану, вымешайте тесто. Заверните его в пакет и отправьте в морозильную камеру на 20 – 30 минут.
- Далее натрите тесто на пергамент. Выпекайте 20 – 25 минут при 180 градусах.
- Для крема взбейте мягкое масло до пышности и побеления. Добавьте вареное сгущенное молоко. Перемешайте.
- В крем добавьте измельченный корж и перемешайте. Сформируйте форму муравейника. По желанию украсьте.