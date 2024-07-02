Треба спекти лише 1 корж. Цей торт може стати вашим улюбленим.
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Мурашник
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Дивіться, як готувати Мурашник: відео
Приготування:
- Борошно, цукор та розпушувач змішайте. Натріть вершкове масло. Додайте до суміші. Перетріть все в крихту.
- Додайте ваніль і сметану та вимішайте тісто. Загорніть його в пакет та відправте в морозильну камеру на 20 – 30 хвилин.
- Далі натріть тісто на пергамент. Випікайте 20 – 25 хвилин при 180 градусах.
- Для крему збийте м'яке масло до пишності та побіління. Додайте варене згущене молоко. Перемішайте.
- У крем додайте подрібнений корж і перемішайте. Сформуйте форму мурашника. За бажанням прикрасьте.