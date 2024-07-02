Треба спекти лише 1 корж. Цей торт може стати вашим улюбленим.

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Мурашник

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Дивіться, як готувати Мурашник: відео

Приготування:

  1. Борошно, цукор та розпушувач змішайте. Натріть вершкове масло. Додайте до суміші. Перетріть все в крихту.
  2. Додайте ваніль і сметану та вимішайте тісто. Загорніть його в пакет та відправте в морозильну камеру на 20 – 30 хвилин.
  3. Далі натріть тісто на пергамент. Випікайте 20 – 25 хвилин при 180 градусах.
  4. Для крему збийте м'яке масло до пишності та побіління. Додайте варене згущене молоко. Перемішайте.
  5. У крем додайте подрібнений корж і перемішайте. Сформуйте форму мурашника. За бажанням прикрасьте.