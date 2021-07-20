Мусс – изобретение французов, а в переводе он означает "пена".

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История муссового торта

История мусса началась в конце XIX века. В те времена французские шеф-повара называли муссом взбитые рыбные или овощные закуски на желатине.



Муссовый торт покрыт зеркальной глазурью / Фото Пинтерест

Интересно, что кондитерский мусс изобрел не кондитер, а художник гурман Анри Тулуз-Лотрек. Мужчина решил соединить взбитые яичные белки с шоколадом и назвал крем "Шоколадный майонез". Впоследствии его переименовали в мусс.



Муссовый торт покрыть велюром / Фото кондитерская Лулу

В 1977 году в Нью-Йорке изобрели мусс на основе белого шоколада.

Кондитеры хорошо поработали и экспериментировали с муссом: добавляли сахар, заменяли белки на сливки, яичные желтки и сливочное масло. А вот где и кем впервые приготовили муссовый торт – неизвестно и сегодня.

Муссовый торт сегодня

Современный муссовый торт может быть воздушным и легким или сливочным и стабильным. В основе мусса сливки или меренга и желатин. К этим ингредиентам добавляют шоколад, кофе, карамель, фруктовые или ягодные пюре, молоко, ореховая паста или кокосовое молоко.



Муссовый торт в разрезе / Фото Гурман

Муссовый торт обычно состоит из нескольких слоев: сначала готовят основу – бисквит, далее мусс с различными вкусами, кремами, конфи, компоте, кюли и покрытие десерта зеркальной глазурью или шоколадным велюром.

Дополнительно можно приготовить крамбл или хрустящий слой для торта. В результате получается яркий и изысканный вкусный муссовый торт.