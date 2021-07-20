Мус – винахід французів, а в перекладі він означає "піна".

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Історія мусового торта

Історія мусу розпочалася вкінці XIX століття. В ті часи французькі шеф-кухарі називали мусом збиті рибні або овочеві закуски на желатині.



Мусовий торт покритий дзеркальною глазур'ю / Фото Пінтерест

Цікаво, що кондитерський мус винайшов не кондитер, а художник гурман Анрі Тулуз-Лотрек. Чоловік вирішив з'єднати збиті яєчні білки з шоколадом та назвав крем "Шоколадний майонез". Згодом його переіменували в мус.



Мусовий торт покрити велюром / Фото кондитерська Лулу

У 1977 році в Нью-Йорку винайшли мус на основі білого шоколаду.

Кондитери добре попрацювати та експериментували з мусом: додавали цукор, замінювали білки на вершки, яєчні жовтки та вершкове масло. А от де та ким вперше приготували мусовий торт – невідомо й сьогодні.

Мусовий торт сьогодні

Сучасний мусовий торт може бути повітряним та легким, або вершковим та стабільним. В основі мусу вершки або меренга та желатин. До цих інгредієнтів додають шоколад, каву, карамель, фруктові або ягідні пюре, молоко, горіхова паста або кокосове молоко.



Мусовий торт в розрізі / Фото Гурман

Мусовий торт зазвичай складається з кількох шарів: спочатку готують основу – бісквіт, далі мус з різними смаками, кремами, конфі, компоте, кюлі та покриття десерту дзеркальною глазур'ю або шоколадним велюром.

Додатково можна приготувати крамбл або хрумкий шар для торта. В результаті виходить яскравий та вишуканий смачний мусовий торт.