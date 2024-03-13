В частности, не все знают, надо ли мыть рис перед приготовлением. Судья проекта “МастарШеф” Владимир Ярославский раскрыл все секреты.

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Как правильно варить рис

Ярославский рассказал, что рис басмати – один из самых распространенных длиннозернистых.

При приготовлении увеличивается в длину и приобретает особую длинную форму, ароматный и рассыпчатый,

– отметил шеф-повар.

Однако для этого надо четко соблюсти пропорции воды и риса – 1:1.5, то есть 100 граммов риса на 150 граммов воды.

Пошаговый рецепт приготовления рассыпчатого риса:

Отмерьте воду и рис.

Варите рис в среднем сотейнике с толстым дном.

Добавьте соль и кусочек масла или душистого масла.

Доведите до кипения на среднем огне, а затем уменьшите огонь до минимального, перемешайте и накройте крышкой. С тех пор варите ровно 12 минут.

Выключите огонь, накройте сотейник толстым полотенцем и держите так минимум 10 минут, а лучше даже 15. Только после этого рис можно аккуратно перемешать лопаткой.

Секреты, о которых стоит знать

Рис лучше всего на вкус – теплый или горячий. После холодильника его вкус меняется.

Если у вас качественный рис, то его не надо мыть перед приготовлением. По словам Ярославского, это никак не влияет на клейкость. Крупу можно промывать только для того, чтобы немного смыть грязь, если ее купили на россыпь. Последние исследования доказали, что клейкость зависит от крахмала амилопектин, который вымывается из риса в процессе приготовления.

Рис жасмин – еще нежнее по консистенции, толще, более цепкий и липкий. Его готовят так же, а воды берут иногда даже 1:1,3. Если вы готовите в рисоварке, то соотношение рис и вода должно составлять 1:1,1.

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