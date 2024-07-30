Еще вкуснее, чем из курицы: готовим фантастические наггетсы из цуккини
30 июля 2024, 13:50Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Наггетсы можно готовить не только из курицы. Советуем сделать их из цукини, ведь так не только вкуснее, но и бюджетнее.
Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим элементарным рецептом. Такие наггетсы получатся мягкими внутри, но хрустящими снаружи.
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Наггетсы из цукини
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 1 кабачок;
– 200 граммов муки;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 чайная ложка соли;
– 300 миллилитров воды;
– 50 граммов панировочных сухарей;
– 1 литр растительного масла.
Смотрите, как приготовить наггетсы из цукини: видео
Приготовление:
- Цуккини нарежьте кольцами и вырежьте серединку.
- Муку смешайте с приправами и водой. Перемешайте до однородности.
- Цуккини окуните сначала в кляр, а затем – в панировочные сухари.
- Жарьте в большом количестве разогретого масла. Подавайте со сметанным или любым другим любимым соусом.