Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм елементарним рецептом. Такі нагетси вийдуть м'якими всередині, але хрумкими ззовні.

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Нагетси з цукіні

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати нагетси з цукіні: відео

Приготування:

  1. Цукіні наріжте кільцями та виріжте серединку.
  2. Борошно змішайте з приправами та водою. Перемішайте до однорідності.
  3. Цукіні занурте спершу в кляр, а потім – в панірувальні сухарі.
  4. Смажте у великій кількості розігрітої олії. Подавайте зі сметанним або будь-яким іншим улюбленим соусом.