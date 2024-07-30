Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм елементарним рецептом. Такі нагетси вийдуть м'якими всередині, але хрумкими ззовні.
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Нагетси з цукіні
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
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Приготування:
- Цукіні наріжте кільцями та виріжте серединку.
- Борошно змішайте з приправами та водою. Перемішайте до однорідності.
- Цукіні занурте спершу в кляр, а потім – в панірувальні сухарі.
- Смажте у великій кількості розігрітої олії. Подавайте зі сметанним або будь-яким іншим улюбленим соусом.