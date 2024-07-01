Наливка из смородины: элементарный рецепт на водке
1 июля 2024, 17:45Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Из смородины получается фантастически ароматная наливка. Она будет в меру крепкой и очень вкусной.
Смородиновая наливка на водке готовится очень просто. Результат вас точно поразит.
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Наливка из смородины
- Время: 1 час
- Порций: 10
– 500 граммов черной смородины;
– 150 граммов сахара;
– 500 миллилитров водки.
Приготовление:
- Хорошо вымойте и переберите черную смородину. Сложите ягоды в чистую сухую трехлитровую банку и засыпьте сахаром.
- Залейте смородину водкой. Закройте крышкой и взболтайте, чтобы сахар растворился. Поставьте банку на месяц в темное место. Первые 3 – 4 дня нужно периодически взбалтывать наливку, чтобы сахар не оседал на дно.
- Через месяц отфильтруйте наливку с помощью марли, сложенной в несколько слоев. Готовую наливку храните в герметично закрытой таре в прохладном месте.