Смородиновая наливка на водке готовится очень просто. Результат вас точно поразит.

Стоит попробовать Пьянящее лакомство для теплых вечеров: готовим наливку из малины на водке

Наливка из смородины

  • Время: 1 час
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Хорошо вымойте и переберите черную смородину. Сложите ягоды в чистую сухую трехлитровую банку и засыпьте сахаром.
  2. Залейте смородину водкой. Закройте крышкой и взболтайте, чтобы сахар растворился. Поставьте банку на месяц в темное место. Первые 3 – 4 дня нужно периодически взбалтывать наливку, чтобы сахар не оседал на дно.
  3. Через месяц отфильтруйте наливку с помощью марли, сложенной в несколько слоев. Готовую наливку храните в герметично закрытой таре в прохладном месте.