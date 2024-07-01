Смородиновая наливка на водке готовится очень просто. Результат вас точно поразит.

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Наливка из смородины

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– 500 граммов черной смородины;

– 150 граммов сахара;

– 500 миллилитров водки.

Приготовление:

Хорошо вымойте и переберите черную смородину. Сложите ягоды в чистую сухую трехлитровую банку и засыпьте сахаром. Залейте смородину водкой. Закройте крышкой и взболтайте, чтобы сахар растворился. Поставьте банку на месяц в темное место. Первые 3 – 4 дня нужно периодически взбалтывать наливку, чтобы сахар не оседал на дно. Через месяц отфильтруйте наливку с помощью марли, сложенной в несколько слоев. Готовую наливку храните в герметично закрытой таре в прохладном месте.

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