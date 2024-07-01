Смородинова наливка на горілці готується дуже просто. Результат вас точно вразить.
Варто спробувати П'янкий смаколик для теплих вечорів: готуємо наливку з малини на горілці
Наливка зі смородини
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Добре вимийте та переберіть чорну смородину. Складіть ягоди в чисту суху трилітрову банку та засипте цукром.
- Залийте смородину горілкою. Закрийте кришкою та збовтайте, щоб цукор розчинився. Поставте банку на місяць у темне місце. Перші 3 – 4 дні потрібно періодично збовтувати наливку, щоб цукор не осідав на дно.
- Через місяць відфільтруйте наливку за допомогою марлі, складеної в кілька шарів. Готову наливку зберігайте в герметично закритій тарі в прохолодному місці.