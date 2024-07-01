Такой напиток только украсит праздничный стол. Он точно понравится вашим близким.

Будет вкусно В магазине такого не купишь: готовим роскошный малиновый сорбет за 15 минут

Малиновая наливка с вишнями

Время: 35 минут

35 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 750 граммов малины;

– 500 миллилитров водки.



Малиновая наливка напомнит вам о лете даже зимой / Фото Unsplash

Приготовление:

Ягоды малины тщательно переберите. После этого промойте их и обсушите кухонным полотенцем. Положите малину в литровую банку и залейте водкой. Закройте банку крышкой и поставьте в темное холодное место на 30 дней, чтобы наливка хорошо настоялась. После этого процедите малиновую наливку и перелейте в бутылку. Сохраняйте готовый напиток в прохладном темном месте.

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