Популярная намазка на хлеб с секретным ингредиентом: рецепт бюджетной закуски за считанные копейки

Намазка на хлеб – это быстрый и простой способ приготовить вкусные бутерброды для любого случая. Однако особенно она подходит для завтрака.

Это простой способ приготовить что-то вкусное, не тратя много времени и денег. Выполнение этого блюда можно даже поручить ребенку.

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Намазка на хлеб

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– 100 грамм плавленого сыра;– пучок укропа;– 1 соленый огурец;– 1 зубчик чеснока;– 1 столовая ложка майонеза;– 4 кусочка батона.

Приготовление:

Натрите сыр на мелкой терке. Мелко нарежьте укроп и смешайте с сыром. Натрите огурец и добавьте к смеси. Пропустите чеснок через пресс и добавьте. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте. Подсушите батон на сухой сковороде, намажьте и подайте.

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