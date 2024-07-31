Популярная намазка на хлеб с секретным ингредиентом: рецепт бюджетной закуски за считанные копейки

31 июля 2024, 06:17
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Госпожа

Намазка на хлеб – это быстрый и простой способ приготовить вкусные бутерброды для любого случая. Однако особенно она подходит для завтрака.

Это простой способ приготовить что-то вкусное, не тратя много времени и денег. Выполнение этого блюда можно даже поручить ребенку.

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Намазка на хлеб

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 грамм плавленого сыра;
– пучок укропа;
– 1 соленый огурец;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 4 кусочка батона.

Приготовление:

  1. Натрите сыр на мелкой терке.
  2. Мелко нарежьте укроп и смешайте с сыром.
  3. Натрите огурец и добавьте к смеси.
  4. Пропустите чеснок через пресс и добавьте.
  5. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте.
  6. Подсушите батон на сухой сковороде, намажьте и подайте.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська