Этот древний крем состоит из кофе, сахара и сливок. Вы можете использовать как заварной, так и растворимый кофе.

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Крем из кофе

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 миллилитров черного кофе;

– 300 миллилитров сливок 30%;

– 100 грамм коричневого нерафинированного сахара.

Приготовление:

Приготовьте 200 миллилитров любого кофе. Чем он крепче, тем сильнее будет ощутим вкус варенья. Влейте сливки в кастрюлю. Включите конфорку на слабую мощность и добавьте сахар. Тщательно перемешайте и нагревайте, пока сахар не растворится. Когда сливки закипят, добавьте кофе. Вливайте его медленной струйкой, постоянно помешивая. Установите конфорку на минимальную мощность, при которой крем будет продолжать слегка пузыриться. Варите до загустения, примерно 25 – 30 минут. Горячий крем можно разлить по банкам и оставить вверх дном для сохранения. Вы можете хранить его в холодильнике до двух недель.

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