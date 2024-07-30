Этот древний крем состоит из кофе, сахара и сливок. Вы можете использовать как заварной, так и растворимый кофе.
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Крем из кофе
- Время: 1 час
- Порций: 2
Приготовление:
- Приготовьте 200 миллилитров любого кофе.
- Чем он крепче, тем сильнее будет ощутим вкус варенья.
- Влейте сливки в кастрюлю.
- Включите конфорку на слабую мощность и добавьте сахар. Тщательно перемешайте и нагревайте, пока сахар не растворится.
- Когда сливки закипят, добавьте кофе.
- Вливайте его медленной струйкой, постоянно помешивая.
- Установите конфорку на минимальную мощность, при которой крем будет продолжать слегка пузыриться.
- Варите до загустения, примерно 25 – 30 минут. Горячий крем можно разлить по банкам и оставить вверх дном для сохранения.
- Вы можете хранить его в холодильнике до двух недель.