Це простий спосіб приготувати щось смачне, не витрачаючи багато часу та грошей. Виконання цієї страви можна навіть доручити дитині.

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Намазка на хліб

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Натріть сир на дрібній тертці.
  2. Дрібно наріжте кріп і змішайте з сиром.
  3. Натріть огірок і додайте до суміші.
  4. Пропустіть часник через прес і додайте.
  5. Заправте майонезом та ретельно перемішайте.
  6. Підсушіть батон на сухій сковороді, намажте та подайте.