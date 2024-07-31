Це простий спосіб приготувати щось смачне, не витрачаючи багато часу та грошей. Виконання цієї страви можна навіть доручити дитині.
Не пропустіть Що приготувати з кабачків: запечіть їх з фаршем в духовці
Намазка на хліб
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Натріть сир на дрібній тертці.
- Дрібно наріжте кріп і змішайте з сиром.
- Натріть огірок і додайте до суміші.
- Пропустіть часник через прес і додайте.
- Заправте майонезом та ретельно перемішайте.
- Підсушіть батон на сухій сковороді, намажте та подайте.