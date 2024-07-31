Це простий спосіб приготувати щось смачне, не витрачаючи багато часу та грошей. Виконання цієї страви можна навіть доручити дитині.

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Намазка на хліб

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів плавленого сиру;

– пучок кропу;

– 1 солоний огірок;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка майонезу;

– 4 шматочки батона.

Приготування:

Натріть сир на дрібній тертці. Дрібно наріжте кріп і змішайте з сиром. Натріть огірок і додайте до суміші. Пропустіть часник через прес і додайте. Заправте майонезом та ретельно перемішайте. Підсушіть батон на сухій сковороді, намажте та подайте.

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