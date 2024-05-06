Раз, два – и готово: рецепт фантастического грибного паштета с хреном, который поразит всех

6 мая 2024, 18:58
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Источник:

Shuba

Приготовить вкусную намазку – всегда хорошая идея. Она подойдет и к завтраку, и к ужину.

Паштет из грибов точно понравится многим. Хрен добавит ему пикантности.

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Паштет из грибов и хрена

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов шампиньонов;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 граммов зелени;
– 60 граммов мягкого сыра;
– 30 граммов белого хрена;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы и зелень измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
  2. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте грибы с чесноком 5 минут и охладите.
  3. Смешайте грибы с сыром, зеленью и хреном. Посолите и измельчите блендером.
  4. Поставьте на несколько часов в холодильник и подавайте к столу.
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Автор: Ольга Котів