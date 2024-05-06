Раз, два – и готово: рецепт фантастического грибного паштета с хреном, который поразит всех
6 мая 2024, 18:58Читати новину українською
Источник:Shuba
Приготовить вкусную намазку – всегда хорошая идея. Она подойдет и к завтраку, и к ужину.
Паштет из грибов точно понравится многим. Хрен добавит ему пикантности.
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Паштет из грибов и хрена
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 250 граммов шампиньонов;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 граммов зелени;
– 60 граммов мягкого сыра;
– 30 граммов белого хрена;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Грибы и зелень измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
- Разогрейте масло на сковороде, обжарьте грибы с чесноком 5 минут и охладите.
- Смешайте грибы с сыром, зеленью и хреном. Посолите и измельчите блендером.
- Поставьте на несколько часов в холодильник и подавайте к столу.