Паштет из грибов точно понравится многим. Хрен добавит ему пикантности.
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Паштет из грибов и хрена
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Грибы и зелень измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
- Разогрейте масло на сковороде, обжарьте грибы с чесноком 5 минут и охладите.
- Смешайте грибы с сыром, зеленью и хреном. Посолите и измельчите блендером.
- Поставьте на несколько часов в холодильник и подавайте к столу.