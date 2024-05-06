Паштет из грибов точно понравится многим. Хрен добавит ему пикантности.

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Паштет из грибов и хрена

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Грибы и зелень измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
  2. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте грибы с чесноком 5 минут и охладите.
  3. Смешайте грибы с сыром, зеленью и хреном. Посолите и измельчите блендером.
  4. Поставьте на несколько часов в холодильник и подавайте к столу.