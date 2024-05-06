Паштет з грибів точно сподобається багатьом. Хрін додасть йому пікантності.
Варто спробувати Підійде навіть вчорашнє пюре: готуємо фантастичні картопляники з начинкою
Паштет з грибів та хрону
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Гриби та зелень подрібніть, а часник пропустіть через прес.
- Розігрійте олію на пательні, обсмажте гриби із часником 5 хвилин та охолодіть.
- Змішайте гриби із сиром, зеленню і хроном. Посоліть та подрібніть блендером.
- Поставте на кілька годин у холодильник і подавайте до столу.