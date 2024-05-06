Паштет з грибів точно сподобається багатьом. Хрін додасть йому пікантності.

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Паштет з грибів та хрону

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Гриби та зелень подрібніть, а часник пропустіть через прес.
  2. Розігрійте олію на пательні, обсмажте гриби із часником 5 хвилин та охолодіть.
  3. Змішайте гриби із сиром, зеленню і хроном. Посоліть та подрібніть блендером.
  4. Поставте на кілька годин у холодильник і подавайте до столу.