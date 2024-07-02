Несколько гривен и столько же минут: готовим роскошную намазку из кабачков

2 июля 2024, 16:59
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Источник:

alionakarpiuk

Когда нет много времени и хочется перекусить, спасают намазки. Попробуйте приготовить ее из кабачков.

Такая намазка будет полезной и очень вкусной. Кроме этого, она не ударит по кошельку.

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Кабачковая намазка

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 2 плавленых сырка;
– специи, чеснок по вкусу;
– 1 – 2 столовые ложки растительного масла.

Смотрите, как приготовить кабачковую намазку: видео

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и порежьте кубиками. Отправьте на сковороду на 10 – 15 минут, накройте крышкой и периодически помешивайте.
  2. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте. Тушите еще минут 5. Если кабачки готовы, а сока до сих пор много, оставьте их еще на несколько минут на огне без крышки.
  3. Далее переложите кабачки в блендер, добавьте плавленые сырки и измельчите до однородности. Вкуснее всего есть намазку полностью охлажденной.

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Автор: Ольга Котів