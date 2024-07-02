Така намазка буде корисною та дуже смачною. Окрім цього, вона не вдарить по гаманцю.
Буде смачно Її зметуть зі столу за секунду: готуємо ідеальну кабачкову ікру
Кабачкова намазка
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Дивіться, як приготувати кабачкову намазку: відео
Приготування:
- Кабачки помийте та поріжте кубиками. Відправте на пательню на 10 – 15 хвилин, накрийте кришкою та періодично помішуйте.
- Додайте подрібнений часник, сіль, перець та перемішайте. Тушкуйте ще хвилин 5. Якщо кабачки готові, а соку досі багато, залиште їх ще на кілька хвилин на вогні без кришки.
- Далі перекладіть кабачки у блендер, додайте плавлені сирки та подрібніть до однорідності. Найсмачніше їсти намазку повністю охолодженою.