Тунец идеально сочетается с яйцами. Такую намазку вкуснее всего есть с черным хлебушком.

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Полезная и быстрая тунцовая намазка с тунцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить намазку из тунца и яиц: видео

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую и измельчите.
  2. Огурец почистьте и мелко нарежьте.
  3. С тунца слейте лишнюю жидкость.
  4. Смешайте тунец с огурцом и яйцами. Добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте. Если надо, добавьте любимые специи или зелень.