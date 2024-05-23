Тунец идеально сочетается с яйцами. Такую намазку вкуснее всего есть с черным хлебушком.
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Полезная и быстрая тунцовая намазка с тунцом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить намазку из тунца и яиц: видео
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую и измельчите.
- Огурец почистьте и мелко нарежьте.
- С тунца слейте лишнюю жидкость.
- Смешайте тунец с огурцом и яйцами. Добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте. Если надо, добавьте любимые специи или зелень.