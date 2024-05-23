Перец придаст икре невероятного аромата. Обязательно попробуйте приготовить ее по этому проверенному рецепту.

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Кабачковая икра

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 красных болгарских перца;

– 1 кабачок;

– четверть стакана растительного масла;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки пасты из перцев анчо;

– 1 пучок кинзы;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте гриль до высокой температуры. Смажьте решетку маслом и положите болгарский перец и кабачки. Обжарьте, периодически переворачивая, перцы 15 – 20 минут, а кабачки 25 – 30 минут. Переложите обжаренные на гриле овощи в большую миску и плотно накройте пленкой. Оставьте на 15 минут. С перца снимите кожицу, уберите плодоножки и семена. С кабачков также удалите кожуру и плодоножки. Взбейте овощи в кухонном комбайне, пока не образуется густая паста с мелкими заметными кусочками перца. На это уйдет примерно 15 секунд. Разогрейте масло в средней кастрюле на среднем огне, добавьте лук и готовьте до мягкости. Вмешайте пасту из острого перца и перемешайте до однородности. Уменьшите огонь до минимума и готовьте еще 20 – 30 минут, не накрывая и часто помешивая. Снимите кастрюлю с огня. Добавьте кинзу, соль и черный перец. Дайте остыть до комнатной температуры и подавайте.

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