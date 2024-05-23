Кроме этого, домашний печеночный паштет – довольно бюджетный. Вам нужны только самые простые ингредиенты.

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Паштет из куриной печени

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Смотрите, как готовить паштет из куриной печени: видео

Приготовление:

  1. Нарежьте очищенный лук. Минутку обжарьте его на масле с добавлением чеснока и тимьяна.
  2. Влейте коньяк на сковороду, подожгите и выпаривайте около 10 минут на минимальном огне.
  3. Отдельно растопите масло.
  4. Очистите печень от пленок. Соедините ее со сливками, маслом, луком и яйцами.
  5. Тщательно перебейте блендером и посолите. Перелейте в форму и поставьте на противень с водой.
  6. Выпекайте 1,5 часа при температуре 130 градусов в режиме "верх и низ".