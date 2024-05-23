Тунець ідеально поєднується з яйцями. Така намазка гарно смакуватиме з чорним хлібчиком.

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Корисна і швидка тунцева намазка

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

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Приготування:

  1. Яйця відваріть на круто і подрібніть.
  2. Огірок почистьте та дрібно наріжте.
  3. З тунця злийте зайву рідину.
  4. Змішайте тунець з огірком і яйцями. Додайте крем-сир і гарно перемішайте. Якщо треба, додайте улюблені спеції чи зелень.