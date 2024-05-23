Тунець ідеально поєднується з яйцями. Така намазка гарно смакуватиме з чорним хлібчиком.
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Корисна і швидка тунцева намазка
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Яйця відваріть на круто і подрібніть.
- Огірок почистьте та дрібно наріжте.
- З тунця злийте зайву рідину.
- Змішайте тунець з огірком і яйцями. Додайте крем-сир і гарно перемішайте. Якщо треба, додайте улюблені спеції чи зелень.