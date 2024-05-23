Приготовите за 15 минут: рецепт королевской намазки, которая вас удивит

23 мая 2024, 20:57
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Источник:

yuliia.senych

Намазка всегда выручает, когда нет много времени, а хочется чего-то вкусненького. Попробуйте приготовить ее по этому рецепту, и он, вполне вероятно, может стать вашим любимым.

Тунец идеально сочетается с яйцами. Такую намазку вкуснее всего есть с черным хлебушком.

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Полезная и быстрая тунцовая намазка с тунцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 огурец;
– 3 вареных яйца;
– 200 граммов консервированного тунца;
– 1 столовая ложка сливочного сыра;
– специи по вкусу.

Смотрите, как приготовить намазку из тунца и яиц: видео

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую и измельчите.
  2. Огурец почистьте и мелко нарежьте.
  3. С тунца слейте лишнюю жидкость.
  4. Смешайте тунец с огурцом и яйцами. Добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте. Если надо, добавьте любимые специи или зелень.
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Автор: Ольга Котів