Всего несколько ингредиентов, и вы будете в восторге: рецепт идеальной намазки, которая нравится всем
26 марта 2024, 15:30Читати новину українською
Источник:treskablog
Намазки всегда выручают, когда нет много времени, а хочется чего-то вкусненького. Попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт, ведь он может стать вашим любимым.
Для этой намазки вам нужно всего несколько ингредиентов. Особый аромат придаст сладкий перец.
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Рецепт намазки из тунца и крем-сыра
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 185 граммов консервированного тунца;
– 2 куриных яйца;
– 2 столовые ложки сливочного сыра;
– 3 грамма соли;
– 0,5 сладкого перца;
– 10 граммов зеленого лука. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов'язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготовление:
- Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут после закипания воды. После этого охладите их и почистите.
- С тунца слейте жидкость. Измельчите блендером до однородной массы отваренные яйца, тунец и сливочный сыр.
- Перец нарежьте мелким кубиком, а зеленый лук измельчите.
- Добавьте перец, лук, соль к тунцовой массе и перемешайте.