Для цієї намазки вам потрібно лише кілька інгредієнтів. Особливого аромату додасть солодкий перець.

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Рецепт намазки з тунця та крем-сиру

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Яйця зваріть круто впродовж 10 хвилин після закипання води. Після цього охолодіть їх і почистьте.
  2. З тунця злийте рідину. Подрібніть блендером до однорідної маси відварені яйця, тунець і вершковий сир.
  3. Перець наріжте дрібним кубиком, а зелену цибулю подрібніть.
  4. Додайте перець, цибулю, сіль до тунцевої маси та перемішайте.