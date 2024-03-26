Для цієї намазки вам потрібно лише кілька інгредієнтів. Особливого аромату додасть солодкий перець.
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Рецепт намазки з тунця та крем-сиру
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Яйця зваріть круто впродовж 10 хвилин після закипання води. Після цього охолодіть їх і почистьте.
- З тунця злийте рідину. Подрібніть блендером до однорідної маси відварені яйця, тунець і вершковий сир.
- Перець наріжте дрібним кубиком, а зелену цибулю подрібніть.
- Додайте перець, цибулю, сіль до тунцевої маси та перемішайте.