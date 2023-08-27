Не только вода: какие напитки дать детям в школу
В скором времени начинается учебный год. Дети пойдут получать новые знания, а родителям нужно обеспечить им питание и энергию.
24 канал подготовил для вас несколько интересных вариантов напитков для школьников, которые не только утоляют жажду, но и насытят полезными витаминами. Выбирайте тот, который больше всего понравится вашему малышу или попробуйте все из предложенных.
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Рецепт смузи
- Время: 5 минут
Ингредиенты:
– 250 граммов кефира;
– 1 – 2 банана;
– несколько ягод малины;
– мед или сахар (по желанию).
Приготовление:
- Смешиваем очищенный от кожуры банан с кефиром и медом в чаше блендера.
- Измельчаем все до однородной массы и добавляем целые ягоды малины.
- Переливаем в плашку и закрываем крышкой.
Цитрусовый сок
- Время: 5 минут
– 2 апельсина;
– половинка грейпфрута.
Приготовление:
- Очищаем цитрусовые от кожуры и пропускаем мякоть через пресс.
Цитрусовый сок / Фото Nutri Bullet
- Также можно воспользоваться цитрусом прессом. Для этого разрезаем пополам фрукты и выжимаем сок.
Компот из сушки
- Время: 4 часа
– сушеные яблоки;
– сушеные сливы;
– сушеные груши.
Приготовление:
- Заранее замачиваем сушеные фрукты в чистой воде. Накрываем крышкой и оставляем на 6 часов или лучше на ночь.
- Включаем огонь и доводим все до кипения. Провариваем 5 минут и выключаем плиту.
- Оставляем компот настаиваться несколько часов под крышкой.
Приятного аппетита!
Также вкусными напитками для детей в школу будет вода с кусочками огурцов или ягодами или фруктами. Малыш также охотно выпьет домашний лимонад или чай с лимоном и имбирем.Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить гамбургер с луковыми колечками.