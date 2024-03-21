Вы забудете обо всех остальных рецептах: нежнейший Наполеон со сгущенным молоком

Многие украинцы любят Наполеон еще с детства. И неудивительно, ведь этот популярный торт и вправду завоевывает сердца своим вкусом.

Приготовьте его на праздник или просто, чтобы порадовать родных. По этому рецепту Наполеон точно получится замечательным.

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Наполеон с кремом из сгущенного молока

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 10

Ингредиенты для теста: Ингредиенты для теста:

– 375 граммов муки + 25 граммов для подпила;

– 200 граммов масла 82,5%;

– 90 миллилитров молока;

– 50 граммов жирной сметаны;

– 1 яйцо;

– половина чайной ложки соли.

Крем:

– 4 желтка;

– 500 миллилитров молока;

– 50 граммов муки + крахмал;

– 180 граммов масла 82,5%;

– 1 банка сгущенного молока;

– ванильный экстракт.

Приготовление:

В просеянную муку натрите подмороженное масло. Периодически погружайте масло в муку. Быстро распределите масляную стружку в тесте. Добавьте яйцо, соль, сметану, молоко и вымесите тесто руками. Но не долго, чтобы масло не таяло. Разрежьте тесто на 6 частей, выложите на тарелку, сверху затяните пленку и отправьте в холодильник минимум на 1 час. На пергаменте раскатайте тесто, вырежьте круг. Остатки вокруг круга не убирайте – они пойдут на крошку для декора. По всей плоскости теста пройдите вилкой, чтобы оно не поднималось слишком сильно. Выложите коржи на пергамент и отправьте в разогретую до 210 – 220 градусов духовку на 8 – 10 минут. Тем временем приготовьте крем. Достаньте из холодильника масло, а молоко нагрейте на плите. В сотейнике перемешайте яйца и муку до сочетания. Постепенно влейте к яйцам горячее молоко, постоянно помешивая. Поставьте на плиту и варите на маленьком огне до загустения. Далее накройте пленкой в контакт и охладите. Размягченное масло взбейте миксером, добавьте остывший заварной крем и сгущенное молоко. Все три компонента должны быть одинаковой температуры. Смажьте коржи кремом, сложите один на один и обмажьте кремом сверху. Поставьте на ночь в холодильник. Утром покройте торт крошкой.