Приготовьте его на праздник или просто, чтобы порадовать родных. По этому рецепту Наполеон точно получится замечательным.
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Наполеон с кремом из сгущенного молока
- Время: 2 часа
- Порций: 10
Приготовление:
- В просеянную муку натрите подмороженное масло. Периодически погружайте масло в муку.
- Быстро распределите масляную стружку в тесте. Добавьте яйцо, соль, сметану, молоко и вымесите тесто руками. Но не долго, чтобы масло не таяло.
- Разрежьте тесто на 6 частей, выложите на тарелку, сверху затяните пленку и отправьте в холодильник минимум на 1 час.
- На пергаменте раскатайте тесто, вырежьте круг. Остатки вокруг круга не убирайте – они пойдут на крошку для декора.
- По всей плоскости теста пройдите вилкой, чтобы оно не поднималось слишком сильно. Выложите коржи на пергамент и отправьте в разогретую до 210 – 220 градусов духовку на 8 – 10 минут.
- Тем временем приготовьте крем. Достаньте из холодильника масло, а молоко нагрейте на плите.
- В сотейнике перемешайте яйца и муку до сочетания. Постепенно влейте к яйцам горячее молоко, постоянно помешивая.
- Поставьте на плиту и варите на маленьком огне до загустения. Далее накройте пленкой в контакт и охладите.
- Размягченное масло взбейте миксером, добавьте остывший заварной крем и сгущенное молоко. Все три компонента должны быть одинаковой температуры.
- Смажьте коржи кремом, сложите один на один и обмажьте кремом сверху. Поставьте на ночь в холодильник. Утром покройте торт крошкой.