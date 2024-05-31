Рецепт, который всегда удается: готовим традиционный "Наполеон", который понравится всем
31 мая 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:yuliya_yna
"Наполеон" уже давно завоевал расположение многих украинцев. И неудивительно, ведь этот торт вкусный и быстро готовится.
Обязательно сохраните этот простой рецепт. Вы будете возвращаться к нему не раз.
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Проверенный рецепт Наполеона
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 3 стакана муки;
– пачка масла;
– 2 яйца;
– 150 миллилитров холодной воды;
– 1 столовая ложка уксуса;
– щепотка соли.
Крем:
– 1 литр молока;
– 4 столовые ложки сахара;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки муки;
– 200 граммов масла;
– 300 граммов сгущенного молока.
Смотрите видео, как готовить "Наполеон"
Приготовление:
- Масло заблаговременно положите в морозилку. Просейте муку и натрите в нее масло. Яйца, воду, соль и уксус смешайте до однородности и добавьте к муке с маслом. Замесите тесто, разделите его на 10 – 12 частей и отправьте в холодильник ориентировочно на час.
- Тем временем приготовьте крем. Молоко доведите до кипения и тоненькой струйкой добавьте взбитые с сахаром и мукой яйца. Постоянно помешивайте до появления пузырьков. В отдельной посуде взбейте масло и сгущенное молоко. Введите заварной крем, продолжая взбивать.
- Раскатайте тесто, присыпая мукой. Вырежьте круг и выпекайте на пергаменте в разогретой до 180 градусов духовке 5 – 7 минут. Обрезки можно тоже поставить выпекаться, ведь потом они понадобятся для крошки, чтобы украсить торт. Имейте в виду, что коржи выпекаются быстро, поэтому, пока выпекается один, раскатывайте другой.
- Охлажденные коржи смажьте кремом. Бока также смажьте и присыпьте все крошкой. Сформированный торт поставьте в холодильник на 4 – 5 часов, а еще лучше на ночь.