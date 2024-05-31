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Буде смачно Італійський полуничний торт: простий рецепт вишуканого десерту
Перевірений рецепт Наполеона
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 12
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Приготування:
- Масло завчасно покладіть до морозилки. Просійте борошно та натріть в нього масло. Яйця, воду, сіль та оцет змішайте до однорідності та додайте до борошна з маслом. Замісіть тісто, розділіть його на 10 – 12 частин та відправте в холодильник орієнтовно на годину.
- Тим часом приготуйте крем. Молоко доведіть до кипіння і тоненьким струменем додайте збиті з цукром та борошном яйця. Постійно помішуйте до появи бульбашок. В окремому посуді збийте масло та згущене молоко. Введіть заварний крем, продовжуючи збивати.
- Розкачайте тісто, присипаючи борошном. Виріжте коло і випікайте на пергаменті в розігрітій до 180 градусів духовці 5 – 7 хвилин. Обрізки можна теж поставити випікатись, адже потім вони знадобляться для крихти, щоб оздобити торт. Майте на увазі, що коржі випікаються швидко, тому, поки випікається один, розкачуйте інший.
- Охолоджені коржі змастіть кремом. Боки також змастіть та присипте все крихтою. Сформований торт поставте до холодильника на 4 – 5 годин, а ще краще на ніч.