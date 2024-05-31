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Буде смачно Італійський полуничний торт: простий рецепт вишуканого десерту

Перевірений рецепт Наполеона

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 12

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Приготування:

  1. Масло завчасно покладіть до морозилки. Просійте борошно та натріть в нього масло. Яйця, воду, сіль та оцет змішайте до однорідності та додайте до борошна з маслом. Замісіть тісто, розділіть його на 10 – 12 частин та відправте в холодильник орієнтовно на годину.
  2. Тим часом приготуйте крем. Молоко доведіть до кипіння і тоненьким струменем додайте збиті з цукром та борошном яйця. Постійно помішуйте до появи бульбашок. В окремому посуді збийте масло та згущене молоко. Введіть заварний крем, продовжуючи збивати.
  3. Розкачайте тісто, присипаючи борошном. Виріжте коло і випікайте на пергаменті в розігрітій до 180 градусів духовці 5 – 7 хвилин. Обрізки можна теж поставити випікатись, адже потім вони знадобляться для крихти, щоб оздобити торт. Майте на увазі, що коржі випікаються швидко, тому, поки випікається один, розкачуйте інший.
  4. Охолоджені коржі змастіть кремом. Боки також змастіть та присипте все крихтою. Сформований торт поставте до холодильника на 4 – 5 годин, а ще краще на ніч.