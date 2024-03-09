Самый лучший торт для праздника и не только: готовим Наполеон по классическому рецепту
9 марта 2024, 13:45Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Наполеон — любимый десерт для многих. Несмотря на то, что этот торт очень вкусный, его совсем не сложно готовить.
В этом рецепте вы узнаете, как готовить Наполеон с заварным кремом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь – вам понравится.
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Наполеон с заварным кремом
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты для коржей:
– 200 граммов масла;
– 200 миллилитров сметаны;
– 550 граммов муки.
Заварной крем:
– 6 желтков;
– 250 граммов сахара;
– четверть чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 375 миллилитров молока;
– 3 столовые ложки крахмала;
– 3 столовые ложки муки;
– 200 граммов масла.
Приготовление:
- Смешайте масло и сметану для коржей. Всыпьте муку и тщательно перемешайте. Готовое тесто не должно быть липким. Разделите его на 8 равных частей, сформируйте шарики, накройте их пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 40 минут.
- Тем временем в кастрюлю с толстым дном отделите 6 желтков и поставьте на минимальный огонь. Постепенно всыпьте сахар, соль и ванильный сахар, постоянно помешивая венчиком. Добавьте 75 миллилитров молока, муку и крахмал.
- Влейте постепенно остальное молоко, помешивая. Держите смесь на огне до тех пор, пока крем не загустеет. Далее выключите огонь и оставьте крем остывать.
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте первый корж. Вырежьте круг диаметром около 19 сантиметров, проколите его вилкой в нескольких местах и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 7 минут. Повторите это со всеми шариками теста.
- Взбейте блендером или миксером масло, постепенно добавляя в него по одной столовой ложке заварной основы.
- Смажьте готовым кремом тарелку и начинайте складывать торт слой за слоем, чередуя коржи и крем. Готовый торт полностью обмажьте кремом и посыпьте измельченными обрезками коржей. Оставьте торт пропитываться минимум на 5 часов.