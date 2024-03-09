У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як готувати Наполеон із заварним кремом. Обов'язково спробуйте втілити його у життя – вам сподобається.
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Наполеон із заварним кремом
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Змішайте масло і сметану для коржів. Всипте борошно і ретельно перемішайте. Готове тісто не має бути липким. Розділіть його на 8 рівних частин, сформуйте кульки, накрийте їх харчовою плівкою та поставте у холодильник на 40 хвилин.
- Тим часом у каструлю з товстим дном відділіть 6 жовтків та поставте на мінімальний вогонь. Поступово всипте цукор, сіль та ванільний цукор, постійно помішуючи вінчиком. Додайте 75 мілілітрів молока, борошно та крохмаль.
- Влийте поступово решту молока, помішуючи. Тримайте суміш на вогні доти, доки крем не загусне. Далі вимкніть вогонь та залиште крем остигати.
- Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте перший корж. Виріжте коло діаметром близько 19 сантиметрів, проколіть його виделкою у кількох місцях і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 7 хвилин. Повторіть це зі всіма кульками тіста.
- Збийте блендером чи міксером масло, поступово додаючи в нього по одній столовій ложці заварної основи.
- Змастіть готовим кремом тарілку й починайте складати торт шар за шаром, чергуючи коржі та крем. Готовий торт повністю обмажте кремом та посипте подрібненими обрізками коржів. Залиште торт просочуватися щонайменше на 5 годин.