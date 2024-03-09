У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як готувати Наполеон із заварним кремом. Обов'язково спробуйте втілити його у життя – вам сподобається.

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Наполеон із заварним кремом

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти для коржів:

– 200 грамів масла;

– 200 мілілітрів сметани;

– 550 грамів борошна. Заварний крем:

– 6 жовтків;

– 250 грамів цукру;

– чверть чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 375 мілілітрів молока;

– 3 столові ложки крохмалю;

– 3 столові ложки борошна;

– 200 грамів масла.

Приготування:

Змішайте масло і сметану для коржів. Всипте борошно і ретельно перемішайте. Готове тісто не має бути липким. Розділіть його на 8 рівних частин, сформуйте кульки, накрийте їх харчовою плівкою та поставте у холодильник на 40 хвилин. Тим часом у каструлю з товстим дном відділіть 6 жовтків та поставте на мінімальний вогонь. Поступово всипте цукор, сіль та ванільний цукор, постійно помішуючи вінчиком. Додайте 75 мілілітрів молока, борошно та крохмаль. Влийте поступово решту молока, помішуючи. Тримайте суміш на вогні доти, доки крем не загусне. Далі вимкніть вогонь та залиште крем остигати. Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте перший корж. Виріжте коло діаметром близько 19 сантиметрів, проколіть його виделкою у кількох місцях і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 7 хвилин. Повторіть це зі всіма кульками тіста. Збийте блендером чи міксером масло, поступово додаючи в нього по одній столовій ложці заварної основи. Змастіть готовим кремом тарілку й починайте складати торт шар за шаром, чергуючи коржі та крем. Готовий торт повністю обмажте кремом та посипте подрібненими обрізками коржів. Залиште торт просочуватися щонайменше на 5 годин.

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