Еще одним сюрпризом будет безе. Этот торт точно понравится вашим близким.

Стоит попробовать Самый вкусный торт в вашей жизни: проверенный рецепт фантастического медовика с вишнями

Наполеон с вишнями

  • Время: 1 час
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Маргарин перетрите руками с мукой. Сметану размешайте с желтками и вылейте в тесто, добавьте уксус и замесите тесто. Поставьте на ночь в холодильник.
  2. Затем разделите тесто на 6 частей, каждую тонко раскатайте, выстелите одну на противень.
  3. Белки для безе взбейте до пиков, добавьте крахмал и слегка размешайте. Выложите третью часть на корж. Сверху разложите часть вишен и прикройте вторым коржом.
  4. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 20 минут до румяности. Испеките 3 таких двойных коржа.
  5. Сделайте заварной крем. Масло комнатной температуры взбейте до побеления и медленно добавляйте заварной крем. Все коржи промажьте кремом. Смажьте торт сверху и украсьте. Оставьте на ночь в холодильнике.