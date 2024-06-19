Ще одним сюрпризом буде безе. Цей торт точно сподобається вашим близьким.
Варто спробувати Найсмачніший торт у вашому житті: перевірений рецепт фантастичного медовика з вишнями
Наполеон з вишнями
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Маргарин перетріть руками з борошном. Сметану розмішайте з жовтками та вилийте в тісто, додайте оцет і замісіть тісто. Поставте на ніч в холодильник.
- Потім розділіть тісто на 6 частин, кожну тонко розкачайте, вистеліть одну на деко.
- Білки для безе збийте до піків, додайте крохмаль та легенько розмішайте. Викладіть третю частину на корж. Зверху розкладіть частину вишень і прикрийте другим коржем.
- Випікайте в духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин до рум'яності. Спечіть 3 такі подвійні коржі.
- Зробіть заварний крем. Масло кімнатної температури збийте до побіління та поволі додайте заварний крем. Всі коржі промастіть. Змастіть торт зверху та прикрасьте. Залиште на ніч в холодильнику.