Вкуснее, чем в лучшей кондитерской: готовим потрясающий Наполеон с вишнями
19 июня 2024, 17:47Читати новину українською
Источник:"Факты"
Наполеон – десерт, знакомый всем с детства. Сделайте его еще вкуснее, добавив вишни.
Еще одним сюрпризом будет безе. Этот торт точно понравится вашим близким.
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Наполеон с вишнями
- Время: 1 час
- Порций: 10
– 300 граммов маргарина;
– 500 граммов муки;
– 125 граммов сметаны;
– 4 желтка;
– 1 столовая ложка уксуса.
Начинка:
– 4 белка;
– 200 граммов сахара;
– 100 граммов крахмала;
– 500 граммов вишен.
Крем:
– 500 миллилитров молока,
– 3 столовые ложки муки;
– 200 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 300 граммов масла.
Приготовление:
- Маргарин перетрите руками с мукой. Сметану размешайте с желтками и вылейте в тесто, добавьте уксус и замесите тесто. Поставьте на ночь в холодильник.
- Затем разделите тесто на 6 частей, каждую тонко раскатайте, выстелите одну на противень.
- Белки для безе взбейте до пиков, добавьте крахмал и слегка размешайте. Выложите третью часть на корж. Сверху разложите часть вишен и прикройте вторым коржом.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 20 минут до румяности. Испеките 3 таких двойных коржа.
- Сделайте заварной крем. Масло комнатной температуры взбейте до побеления и медленно добавляйте заварной крем. Все коржи промажьте кремом. Смажьте торт сверху и украсьте. Оставьте на ночь в холодильнике.