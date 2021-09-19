Осень – лучшее время для приготовления сидра, ведь большое количество и разнообразие яблок дает прекрасную возможность сварить этот замечательный напиток. Сидр обычно варили осенью, в разгар сезона яблок, и к весне выпивали. Для Англии, Нормандии и Австрии сидр – это привычный зимний напиток.

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В Украине культура выращивания яблоневых деревьев началась в середине XIX века на той части, которая входила в состав Российской империи. В середине XIX века началась индустриализация, начали массовое строительство железной дороги, заводов, фабрик, куда приглашали иностранцев. Именно они начали варить сидр – сначала для себя, а потом эту культуру подхватили украинцы.

Пьянящий напиток / Фото Unsplash

Сидр – это напиток, приготовленный из сброженного яблочного сока. Иногда ошибочно к сидру относят напиток из грушевого сока, однако такой напиток имеет отдельное название – перри. Сидр не требует варки, сок сбраживается и сахара, которые в нем есть, превращаются в этиловый спирт и CO2. В конечном итоге получается душистый алкогольный напиток с пузырьками.

Рецепт приготовления сидра

Существует более 300 сортов яблочного сидра. В каждой стране или даже в регионе можно найти отличные нюансы в рецептах. Для приготовления классического сидра можно взять любое количество яблок, главное выдержать процентное соотношение между сортами.

Душистый рецепт / Фото Unsplash

Ингредиенты:

60% из всего количества кислые сорта яблок;

10% сладких сортов;

20% вяжущих сортов;

10% горьких сортов.

Приготовление:

Выбранное количество яблок необходимо пропустить через пресс или соковыжималку, чтобы получить яблочный сок. Жидкость вылить в стеклянную тару и тщательно накрыть марлей.

Напиток оставить на несколько дней. Перелить сок в другую стеклянную тару, в которой установлен гидрозатвор. Гидрозатвор для брожения представляет собой клапан, который выводит углекислый газ и одновременно препятствует попаданию воздуха. После этого следует оставить напиток в темном месте, где температура должна быть 22 – 27 градусов. Когда из сидра выйдет углекислота, разлейте напиток по бутылках. Разлив делайте осторожно, чтобы не задеть осадок. Оставьте бутылки с сидром на 3 – 4 месяца для брожения. После этого можно будет насладиться вкусным напитком.

Для того, чтобы не ждать несколько месяцев до дегустации напитка, можно добавить в будущий сидр специальные дрожжи, которые ускорят его приготовление.