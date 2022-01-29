Итальянцы любят пасту и каждый год потребляют почти 30 килограммов макарон на человека! В Украине макароны также очень популярны, особенно их любят детки.

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Для получения аппетитного блюда с идеальной консистенцией следует соблюдать несколько важных правил. Приготовление макаронных изделий может показаться базовым навыком, но есть много способов испортить даже такое простое блюдо!

Переваривание пасты

Ошибка номер один, которую делают люди – это переваривание макаронных изделий. Чтобы усовершенствовать ситуацию, попробуйте немного недоварить макароны. Проверьте рекомендованное время варки на упаковке макаронных изделий, а затем слейте макароны примерно за минуту или две до этого времени. Это значит, что ваша паста очень близка к достижению желаемой текстуры аль денте и вы можете закончить готовить ее в соусе, чтобы получить вкусное и идеально приготовленное блюдо.

Аппетитное блюдо / Фото pexels

Недостаточно соли

Когда вы готовите макароны, вода, в которой вы их варите, должна быть соленой. Как правило, нужна примерно одна столовая ложка соли на литр воды.

Интересное сочетание / Фото pexels

Добавление макарон в кастрюлю до того, как вода закипит

Не добавляйте сырые макароны в воду для варки, пока она полностью не закипит. Иначе макаронные изделия могут получить кашицеобразную консистенцию, поскольку крахмал быстрее растворяется в прохладной воде, что облегчает его распад.

Просто и полезно / Фото pexels

Промывание макарон после приготовления

Если вы подаете макароны в теплом виде, ни в коем случае не промывайте их. Это удаляет крахмал из воды для приготовления пищи, поэтому соусу не к чему будет прилипать. Единственный случай, когда можно промывать макароны – приготовление холодных блюд, в которых макароны являются одним из ингредиентов.

Легкое блюдо, имеющее секреты / Фото pexels

Выливание воды

Когда вы готовите макароны, не выливайте воду, в которой их готовили. Крахмал, выделяющийся во время приготовления, поможет загустить соусы и придать им приятный вкус.