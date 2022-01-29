Італійці люблять пасту і щороку споживають майже 30 кілограм макаронів на людину! В Україні макарони також надзвичайно популярні, особливо їх полюбляють дітки.

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Для отримання апетитної страви з ідеальною консистенцією варто дотримуватися кількох важливих правил. Приготування макаронних виробів може здатися базовим навиком, але є багато способів зіпсувати навіть таку просту страву!

Переварювання пасти

Помилка номер один, яку роблять люди – це переварювання самих макаронних виробів. Щоб удосконалити ситуацію, спробуйте трохи недоварити макарони. Перевірте рекомендований час варіння на упаковці макаронних виробів, а потім злийте макарони приблизно за хвилину або дві до цього часу. Це означає, що ваша паста дуже близька до досягнення бажаної текстури аль денте, і ви можете закінчити готувати її в соусі, щоб отримати смачну та ідеально приготовану страву.

Апетитна страва / Фото pexels

Недостатньо солі

Коли ви готуєте макарони, вода, в якій ви їх варите, має бути солоною. Як правило, потрібна приблизно одна столова ложка солі на літр води.

Цікаве поєднання / Фото pexels

Додавання макаронів у каструлю до того, як вода закипить

Не додавайте сирі макарони у воду для варіння, поки вона повністю не закипить. Інакше макаронні вироби можуть отримати кашкоподібну консистенцію, оскільки крохмаль швидше розчиняється в прохолодній воді, що полегшує його розпад.

Просто та корисно / Фото pexels

Промивання макаронів після приготування

Якщо ви подаєте макарони в теплому вигляді, ні в якому разі не промивайте їх. Це видаляє крохмаль з води для приготування їжі, тому соусу не буде до чого прилипати. Єдиний випадок, коли можна промивати макарони – приготування холодних страв, в яких макарони є лише одним з інгредієнтів.

Легка страва, яка має секрети / Фото pexels

Виливання води

Коли ви готуєте макарони, не виливайте воду, в яких їх готували. Крохмаль, який виділяється під час приготування, допоможе загустити соуси і додати їм приємного смаку.