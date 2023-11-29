Забудете о Цезаре и Греческом: рецепты современных салатов на Новый год

Если надоели Оливье и Цезарь, приготовьте на Новый год салаты по новым рецептам. С этой подборкой вы удивите даже самых требовательных гостей.

Такие салаты – отличная альтернатива для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое. Кроме этого, ни в одном из них нет майонеза.

Будет вкусно Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин

Салат с курицей и мандаринами

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 мандарин;

– 100 граммов рукколы;

– половинка куриной грудки;

– 2 кусочка батона для сухарей;

– сок половины лимона;

– 2 чайные ложки французской горчицы;

– 4 – 5 столовых ложек растительного масла;

– 1 щепотка зерен кориандра;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте мандарины и рукколу. Нарежьте кубиками 2 ломтика батона и обжарьте их на сковороде на растительном масле до золотистой корочки. Тщательно помойте филе, нарежьте половину тонкими слайсами, сбрызните соком лимона и добавьте соль и перец по своему вкусу. Обжарьте курицу на сковороде на растительном масле до золотистой корочки. Для заправки в миске смешайте 2 чайные ложки горчицы, соль и лимонный сок. Выложите в тарелку для салата рукколу и обжаренную курицу. Добавьте щепотку кориандра, заправку и 2 столовые ложки растительного масла, после чего украсьте готовое блюдо ломтиками мандаринов.

Салат с фенхелем, цитрусовыми и орехами

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

– 1 грейпфрут;– 1 апельсин;– 150 граммов фенхеля;– 20 – 30 граммов жареных лесных орехов;– 3 веточки петрушки;– 2 веточки мяты;– 1 щепотка перца чили;– 30 миллилитров оливкового масла;– 10 миллилитров винного уксуса;– 1 щепотка семян фенхеля;– соль по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте фрукты и овощи. Очистите от кожуры и косточек. Нарежьте очищенный грейпфрут небольшими кубиками, а апельсин – полукольцами. В свою очередь, фенхель нарежьте тонкими слайсами. Подсушите орехи в духовке, оставьте до полного охлаждения и измельчите ножом. В тарелку красиво выложите фенхель и листья петрушки. Добавьте 10 миллилитров винного уксуса, орехи, соль, щепотку перца чили, семена фенхеля и перемешайте салат. Перед подачей украсьте блюдо листочками мяты.

Салат с тыквой, фетой и апельсинами

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

– 100 граммов сыра фета;– 200 граммов тыквы;– 1 апельсин;– 1 чеснок;– 1 веточка базилика;– оливковое масло;– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте тыкву. Очистите ее от кожуры и нарежьте кубиками. Разогрейте духовку, выложите на противень пергаментную бумагу, разложите тыкву, сбрызните оливковым маслом, добавьте зубчик чеснока и отправьте запекаться до мягкости. Готовую тыкву выложите на тарелку и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения. Тщательно помойте апельсин. Натрите цедру на терке. Фету нарежьте кубиками. Чтобы сыр не крошился, лезвие ножа смочите водой. На тарелку красиво выложите тыкву, фету и апельсин. Сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец по своему вкусу. Украсьте листиками базилика и апельсиновой цедрой.

Приятного аппетита!